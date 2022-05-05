Galatasaray 'la 1 yıllık daha kontratı bulunan 36 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, takımına saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkı sağlamaya çalışıyor. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere genç oyuncuları adeta kanatları altına alan tecrübeli golcü, onlara çalışma stillerinden kariyer yönetimine kadar birçok konuda yardımcı oluyor. Deneyimlerini gençlere aktaran Gomis, bir yandan da aktif futbol kariyeri sonrası için planladığı antrenörlük mesleğine ısınmaya başladı. Henüz jübilesiyle ilgili kesin bir karara varmayan Gomis'in, gelecek sezon sonunda futbola veda edebileceği ve eşofmanlarını giyebileceği belirtiliyor.

2. Galatasaray dönemi

Futbola St. Etienne altyapısında başlayan Gomis, A takıma yükseldikten sonra Troyes'a kiralandı, 24 yaşında 13 milyon Euro'ya Lyon'a transfer oldu. Buradaki 5 yıllık kontratı sona erince Swansea ile anlaşan tecrübeli santrfor, 2 sezon Premier Lig'de oynadıktan sonra Marsilya'ya kiralandı. Fransa'da 20 gol atarak yeniden yıldızını parlatan Gomis'in bonservisini Galatasaray, 2.5 milyon Euro'ya Swansea'den aldı. O sezonu gol kralı ve şampiyon olarak tamamlayan Gomis, 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e imza attı, 3.5 yıl sonra da yeniden Galatasaray'a döndü.