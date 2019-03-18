Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle Başakşehir'le arasındaki puan farkını yeniden 6'ya indiren ve şampiyonluk için yeniden ümitlenen Galatasaray gelecek sezonun transfer hazırlıklarına da şimdiden başladı.

İlk hedef maliyeti az ve kaliteli oyuncular!

Yeni sezonda mali durumu çok fazla zorlamak istemeyen Sarı Kırmızılılar, ucuz, kaliteli ve uzun vadeli çalışmak istediği oyunculara yöneldi.

Ndiaye gidiyor...

Orta sahanın Fernando ile birlikte dinamosu olan Badou Ndiaye sezon sonu takımdan ayrılacak ve kulübü Stoke City'ye dönecek. İngilizler onu satmak ve ciddi şekilde para kazanmak istiyor ancak Stoke City'nin istediği 16-17 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray veremiyor. Bu yüzden Ndiaye'nin kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Stoke'ta da kalmak istemiyor

Stoke City'nin bu sezon Championship'ten Premier Lig'e yükselmesi imkansız ve Ndiaye bir alt ligde oynamak istemiyor. Bu yüzden orada da kalması mümkün değil ancak Stoke City'nin de ondan para kazanma isteği çok fazla...

Cim Bom'da Ndiaye'nin yerine ise, devre arasında da gündeme gelen Gent'in 24 yaşındaki orta sahası Anderson Esiti'nin transferi için çalışmalar olduğu öğrenildi.

Anderson Esiti 5 milyon euro...

Belçika ekibi Nijeryalı Esiti için 5 milyon euro talep ediyor. Galatasaray scout ekibinin de onay verdiği oyuncu için yönetimin bu parayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'da Henry Onyekuru çıldırttı