Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı limit sisteminde yer açabilmek hem de yabancı kontenjanını rahatlatmak adına Galatasaray 'da satış listesine konulan Babel'in, bir yere gitmeye niyeti yok. Son olarak eski takımı Kasımpaşa ile masaya oturan Hollandalı futbolcu, yıllık ücretinde herhangi bir indirimi kabul etmezken, 2.5 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon Euro'sunun Galatasaray tarafından karşılanması talep edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun mali yükünden de kurtulmak istediği için anlaşma gerçekleşmedi.

Terim süre vermeyi düşünüyor

Yönetim transferin son gününde Babel'le ilgili umudunu korurken, Hollandalı yıldız ise Florya'nın neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, antrenman sırasındaki disipliniyle ön plana çıkarken, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videolarla dikkat çekmeyi sürdürdü. Fatih hocanın da takımda kalması halinde Babel'e her maçta süre vermeyi planladığı belirtiliyor.