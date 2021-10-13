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Galatasaray'da babadan oğula devir! Hamza Akman görev başında

Galatasaray'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın oğlu Hamza, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. İstanbulspor maçında kadroda yer alan 17 yaşındaki futbolcu '10 numara pozisyonunda görev alıyor.

13 Ekim 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da babadan oğula devir! Hamza Akman görev başında

Galatasaray sevgisi babadan oğula miras kaldı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu ve antrenörü Ayhan Akman'ın oğlu Hamza sahneye çıktı.

17 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor'la dün oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasında kadroda kendine yer buldu. Hamza Akman babasının bir dönem oynadığı '10 numara' pozisyonunda görev alıyor. 

U19 Süper Ligi'nde 15 maç forma giyen Hamza, 1 gol, 4 asistlik performansıyla 5 gole direkt katkı yaptı.

Hamza'nın kuzeni Ali Akman, kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor. 

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