Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

DHA