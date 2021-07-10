Galatasaray , yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Galatasaray’ın yeni transferi Aytaç Kara, geçen sezon formasını giydiği eski takımı Kasımpaşa’ya karşı ilk kez forma giydi.

Lacivert-beyazlı ekipte 2 sezon top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile anlaştı. Aytaç Kara, eski takımına karşı ilk 11’de mücadele etti.

Hazırlık maçlarının golcüsü Aytaç

Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Aytaç Kara, hazırlık maçlarındaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya’nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Aytaç, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı da 1 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 3’e çıkardı.







