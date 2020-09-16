Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi bir hayli terletiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın mevcut kadrosu, yeni transferlerle birlikte 34 kişiye kadar ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim, eldeki oyuncu sayısını 28 kişiye indirmenin planlarını yapıyor. Böylece önemli bir mali yükten de kulüp kurtulmuş olacak. Belhanda ve Babel gibi satışı düşünülen isimler dışında, bu hafta kiralık veya fesih yoluyla gönderilmesi hedeflenen oyuncular da var.

Kulüp arıyorlar

Bunların başında stoper Ozornwafor, sol bek Emre Taşdemir, sağ bek Şener, üçüncü kaleci Okan ve kanat oyuncuları Sekidika ile Jimmy Durmaz geliyor. Yönetim, bu oyuncuların menacerleriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Metin Karabaş





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