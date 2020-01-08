Galatasaray'da ayrılık! Lyon'a 'evet' dedi!

Lyon, Jean Michel Seri için Fulham ile masaya oturdu. İngilizler teklifi kabul etti ama son karar Galatasaray'ın olacak.

08 Ocak 2020, Çarşamba 08:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da ayrılık! Lyon'a 'evet' dedi!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor. 

Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek. 

Kaynak: Sabah

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