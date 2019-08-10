Galatasaray'da ayrılık! İsmail Çipe Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da ayrılık! İsmail Çipe Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe'yi 2 yıllığına kiraladı. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen ve sonrasında imzayı atan İsmail Çipe, takıma katılarak çalışmalara başlayacak. 

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır, "Galatasaray'dan, şampiyon takımın kadrosundan bir futbolcu kadromuza kattık. Kendisinin Kayserispor forması altında başarılı olacağına inanıyorum. İsmail'e Kayserispor'da başarılar diliyorum" dedi. 

5 Ocak 1984 doğumlu. 24 yaşındaki Antakyalı kaleci 1.97 cm boyunda. Galatasaray U19, U21 takımlarında forma giyen İsmail Çipe, Bugsaşspor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor takımlarında kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Muslera'nın yedeği olarak Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 6 müsabakaya çıktı. 

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