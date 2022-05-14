Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon takıma mutlaka tecrübeli bir orta saha kazandırmak istiyor. Bu anlamda menacerler aracılığı ile flaş bir isim gündeme geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Axel Witsel, Cim Bom'a önerildi. Sarı-Siyahlı ekibin hocası Marco Rose da geçtiğimiz günlerde, "Witsel harika bir oyuncu. Bizim için çok önemli maçlar oynadı. Ancak sözleşmesini uzatmama kararı aldık. Kendisine veda edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcunun bonservis sorunu da böylelikle ortadan kalkmış oluyor. Tek sıkıntı ise 33 yaşındaki futbolcunun yıllık maliyeti.

Ücreti çok yüksek

Dortmund ekibinde 6 milyon Euro civarında kazanan Witsel'e, bu paranın ödenmesi şu anda imkansız gözüküyor. Fakat Cim Bom, farklı yollarla bu transferi bitirebilir. Edinilen bilgilere göre Galatasaray 'ın, gelecek sezon bu bölge için verebileceği maksimum yıllık ücret 2.5 milyon Euro. Bu rakamın yanında imza parası ve bonuslarla birlikte Witsel ikna edilmeye çalışılacak.





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