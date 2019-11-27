Galatasaray’ın Brugge karşısında uzatmalarda yediği gol, grupta üçüncülük şansını da mucizelere bırakmasına yol açtı. 5 hafta sonunda 2 puanı bulunan Cim Bom’un, Avrupa Ligi biletini kapabilmesi için PSG’yi yenmesi, Club Brugge’ün de Real Madrid’e puan kaybetmesi şart. Brugge’ün mağlubiyeti, Galatasaray’ın da beraberliği halinde her ne kadar puanlar 3’te eşitlense de, ikili averajda deplasmanda daha fazla gol atan taraf Belçika temsilcisi olacağı için, Cim Bom yine son sırada kalacak. Hatırlanacağı gibi, Brugge ile Galatasaray arasında oynanan ilk maç golsüz sona ermişti.