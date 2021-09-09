Famalicao’dan Gustavo Assunçao’nun transferini bitiren Galatasaray , 21 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiraladığını açıklamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır.'' ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray, yeni transfer Gustavo Assunçao'nun lisansını da çıkarttı.