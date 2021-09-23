Sarı-Kırmızılılar’ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Gustavo Assuncao, sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuştu. Taraftarların performansını büyük bir merakla beklediği 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Kayserispor deplasmanında ilk 11’deydi. Assuncao, maça iyi başlasa da, üst üste gelen gollerin ardından etkisini kaybetti. Bu durumdaki en büyük etkenlerden biri, yapılan değişiklikler ile orta sahada oynadığı isimlerin sürekli değişmesiydi. 90 dakika sahada kalan Assuncao, genel olarak iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterse de, 3 farklı skorun ardından büyük üzüntü yaşadı.

Pasta en iyisi...

Yüzde 90,9’luk başarılı pas oranıyla, bu alanda sahanın en iyisi olan Assuncao, girdiği 9 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı. 1 şut pası verip, 1 şut denemesinde bulunan genç ön libero, işin savunma boyutunda ise 1 top kapma ve 1 uzaklaştırma ile oynadı. Assuncao, 59. dakikada sarı kart gördü.