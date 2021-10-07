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Galatasaray'da Assuncao takımdan ayrı çalışacak!

Galatasaray'a transferinden bu yana sadece bir maçta 90 dakika sahada kalan ve başka süre alamayan Assuncao'ya, takım idmanlarından sonra ekstra fiziksel çalışma yaptırılacağı öğrenildi.

07 Ekim 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Assuncao takımdan ayrı çalışacak!

Sarı-Kırmızılı kulübün büyük umutlarla kiraladığı Gustavo Assuncao, şu ana kadar beklenen performansından çok uzakta. Kayserispor deplasmanındaki 90 dakika dışında forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncunun fiziksel yetersizliği, Florya'yı alarma geçirdi. Mill arayı da fırsat bilen Sarı-Kırmızılılar'da, 21 yaşındaki orta saha için özel bir program hazırlandı.

Assuncao'ya, takım idmanlarından sonra ekstra fiziksel çalışmalar yaptırılacağı öğrenildi. Fatih hocanın, Assuncao'yu mutlaka kullanmak istediği, bu nedenle de ekibinden bir an önce genç oyuncuyu yoğun maç temposuna hazır hale getirmelerini istediği bildirildi. Sambacı'nın da yeterli süre alamaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu gelen haberler arasında.

​Metin Karabaş


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