Sarı-Kırmızılı kulübün büyük umutlarla kiraladığı Gustavo Assuncao, şu ana kadar beklenen performansından çok uzakta. Kayserispor deplasmanındaki 90 dakika dışında forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncunun fiziksel yetersizliği, Florya'yı alarma geçirdi. Mill arayı da fırsat bilen Sarı-Kırmızılılar'da, 21 yaşındaki orta saha için özel bir program hazırlandı.

Assuncao'ya, takım idmanlarından sonra ekstra fiziksel çalışmalar yaptırılacağı öğrenildi. Fatih hocanın, Assuncao'yu mutlaka kullanmak istediği, bu nedenle de ekibinden bir an önce genç oyuncuyu yoğun maç temposuna hazır hale getirmelerini istediği bildirildi. Sambacı'nın da yeterli süre alamaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu gelen haberler arasında.

​Metin Karabaş





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