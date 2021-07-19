Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Serie A'da İnter forması ile şampiyonluk yaşayan Arturo Vidal ile yollarını ayıracağını ve yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak göndereceğini yazdı. Şilili orta saha oyuncusu için de River Plate, Flamengo ve Galatasaray 'ın devrede olduğu öne sürüldü. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun, senelik 7 milyon Euro maaşı, başta Cim Bom olmak üzere tecrübeli futbolcuyu isteyen kulüpleri düşündürüyor. Hâl böyle olunca İnter de yeni bir formül arayışına girdi. Çizme ekibi, en azından Vidal'in maaş yükünün bir kısmından kurtulmak istiyor.

Orta yol arıyorlar

Bu doğrultuda İnter, Vidal'i isteyen kulüplere maaşının yarısını yani 3.5 milyon Euro'yu ödeme konusunda bir öneride bulunacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bu konuda ücreti yüksek bulduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray, yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katarak, Şilili yıldıza önereceği sözleşme konusunda bir orta yol bulmaya çalışıyor.

Orta sahaya alternatif Cuisance

Sarı-Kırmızılılar, orta sahadaki rotasyonunu genişletmek için transfer çalışmalarına devam ederken, gündeme flaş bir isim geldi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren, bonservisi Alman devi Bayern Münih'te bulunan Michael Cuisance ile ilk temasların kurulduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki genç futbolcuyu 1 senelik daha kiralamak istiyor. Bavyera ekibinin ise bu teklife ne yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.