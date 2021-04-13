Galatasaray, Süper Lig’in 35'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin’in ise tedavilerine devam edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao da antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



