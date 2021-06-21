



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah antrenmanı, Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Terim’in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 gruplar hâlinde çift kale oyun oynandı. Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçti.

Arda Turan, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

Gakatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.