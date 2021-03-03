Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Kaptanı Arda Turan, adeta isyan etti. Öncelikle Ankaragücü'nü tebrik eden Arda, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var." dedi ve ekledi:

'Donk'a Kadıköy'de dirsek vurunca penaltı değil!'

"Marcao'nun eli değince penaltı, Donk'a Kadıköy'de dirsek vurunca penaltı değil. Onyekuru'ya Alanya'da penaltı değil diyor, bakıyorsun darbe var. Diagne kırmızı görüyor topa dokunup, Arda'cığım tehlikeli diyor, Luyindama'ya olunca yeterince tehlikeli değil deniyor."









'Biz yetmezsek Fatih Terim çıkar'

"Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar, yönetim çıkar, kaptan çıkar, biz yetmezsek Fatih Terim çıkar. Ben ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm, adalet üzerimden sağlanacaksa razıyım dedim."

'Futbolun ne olduğunu bilmiyorsunuz!'

"15-19 yaşındaki gençler için çalışmıyorsunuz, ülkenin geleceğini çöpe atıyorsunuz. Futbolun ne olduğunu bilmiyorsunuz, o seviyede değil %85'iniz. Bugün ayağımı uzatıyorum, ayağımı öyle kaldıramam, kaldırabilen akrobat olur."









'Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz'

"Biz orta yapınca faul, rakip orta yapınca top auta gidince faul. Orada VAR var ya, o yüzden. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz."