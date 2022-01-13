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Galatasaray'da Arda Turan ayrılacak mı? Burak Elmas'tan flaş yanıt

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Arda Turan ile ilgili spekülasyonlara bizzat noktayı koydu.

13 Ocak 2022, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Arda Turan ayrılacak mı? Burak Elmas'tan flaş yanıt

Galatasaray 'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü Florya’da personel ve teknik heyet içinde de devam ederken Arda Turan konusundaki iddialara başkan Burak Elmas yanıt verdi.

Fatih Terim’in isteği ile 2020-21 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya yakınlığı ile bilinen Arda Turan ile de yolların ayrılacağı spekülasyonlarına Elmas şu sözlerle nokta koydu:

“Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor.”

Hürriyet


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