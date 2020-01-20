Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi en çok merak edilen isim olan Marcelo Saracchi, ilk resmi karşılaşmasında olumlu not aldı.

Özellikle hızı ve hücuma yaptığı katkıyla dikkat çeken Uruguaylı sol bek, 26. dakikada Emre Akbaba’nın attığı golün ortasını vererek galibiyette önemli pay sahibi oldu. Eski takımı RB Leipzig’de uzun süre oynamamış olmasına rağmen son derece fit görünen Saracchi, 90 dakika sahada kaldı ve 84 kez topla buluştu. Uruguaylı futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bir süredir oynamıyordum. Forma şansı buldukça daha da iyi olacağımı düşünüyorum, kendimi burada çok iyi hissediyorum” diye konuştu.

Sekidika 4 dakika oynadı

Sarı kırmızılıların diğer yeni transferi Jesse Sekidika da son 4 dakikada forma şansı buldu. 5 kez topla buluşan Nijeryalı kanat oyuncusu, 2’si isabetli 3 pas attı, 1 kez orta yaparken, rakipleriyle girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybetti. Ligin ilk yarısını Eskişehirspor’da geçiren Sekidika, dün Galatasaray forması giyince başka bir takıma kiralık gitme durumu ortadan kalktı.

Saracchi ilk maçında ne yaptı?

TOPLA BULUŞMA: 84

PAS: 51

PAS iSABETi: %72.5

ORTA: 7

ASiST: 1

ŞUT PASI: 2

ŞUT: 1

TOP KAPMA: 4 i

İKiLi MÜCADELE: 15/10

PAS ARASI: 4

FAUL: 2

YAPILAN FAUL: 2

Kaynak: Hürriyet