Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın salgın sonrası ligde çıkılan ilk mücadele olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağının kırılması büyük bir şok yaratmıştı. Muslera'nın tedavi sürecinin yaklaşık 6 ay süreceği öğrenilmişti. Sarı-Kırmızılılar'da kaleyi devralan Okan Kocuk'un, nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken, gelecek sezon öncesi Muslera'nın dönüşüne kadar iyi bir kalecinin transferi gündeme gelmişti. İşte bu doğrultuda araştırmalarına şimdiden başlayan Cim Bom'da gündeme Volkan Babacan ve Joe Hart'ın ardından Renan Ribeiro gelmişti. Portekiz'in önemli spor gazetelerinden O Jogo'nun birinci sayfasından verdiği haberde, Cim Bom'un, Sporting Lizbon'un 30 yaşındaki Brezilyalı kalecisi için 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif edeceği yazıldı.

Arantes'e kaptırmıştı...

Sporting'in bu rakamın üstünde bir para istediği konuşulurken, Renan'ın da Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Sezonun ikinci yarısında kaleyi 20 yaşındaki Luis Arantes'e kaptıran deneyimli eldivenin, Muslera'nın yokluğunda kaleyi rahatlıkla koruyacağı ve Uruguaylı yıldızın dönüşünün ardından da ikinci kaleci konumuna geçmekten rahatsızlık duymayacağı konuşuluyor. Kulüplerin, bu transfer konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında yer alıyor.