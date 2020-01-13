Galatasaray'da Andone gidiyor!

Galatasaray'a sezon başında Brigton'dan gelen Rumen golcü Florin Andone'de sıcak gelişme yaşanıyor.

13 Ocak 2020, Pazartesi 08:24
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Galatasaray'da Andone gidiyor!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlanan futbolcusu Florin Andone, uzun süredir tedavisi nedeniyle sarı kırmızılı formadan uzak kaldı. Tedavisini sürdüren Andone, daha önce bütün açıklamalarında Galatasaray’da kalacağını söylemişti. Ancak Rumen forvet dün, “2 hafta içinde ya Galatasaray’da ya da Brighton’da olacağım. Brighton beni ne zaman isterse kadroya dönerim. Bonservisim onlarda. G.Saray, Türkiye’nin R.Madrid’i... Çok yoğun duygular yaşadım” dedi.

Kaynak: Akşam

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