Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlanan futbolcusu Florin Andone, uzun süredir tedavisi nedeniyle sarı kırmızılı formadan uzak kaldı. Tedavisini sürdüren Andone, daha önce bütün açıklamalarında Galatasaray’da kalacağını söylemişti. Ancak Rumen forvet dün, “2 hafta içinde ya Galatasaray’da ya da Brighton’da olacağım. Brighton beni ne zaman isterse kadroya dönerim. Bonservisim onlarda. G.Saray, Türkiye’nin R.Madrid’i... Çok yoğun duygular yaşadım” dedi.

Kaynak: Akşam