Galatasaray 'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in performansı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor maçında yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarlar, yönetim ve Torrent'i istifaya davet etti. Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.Domenec Torrent'in 'analiz' çıkışının nedeni belli oldu.

Galatasaray’da Demir Grup Sivas maçı sonrası Teknik Direktör Domenec Torrent’in açıklamaları ses getirdi. Torrent, “Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi...” diyerek tartışma yaratmıştı.

ANALİSTÇİLER KOVULMUŞ

Burak Elmas ve ekibinin Fatih Terim’le yolları ayırdığı dönemde A Takım Bilgi İşlem Uzmanı Olgu Şimşek, Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da işlerine son verildiği belirtildi. Bu isimlerin ayrılırken “İhtiyaç olması halinde her zaman yardıma hazırız” mesajını yetkililere verdiği ancak herhangi bir şekilde kendileriyle temas kurulmadığı bildirildi.

'YÖNETİME SİTEM' İDDİASI

Göreve geldikten sonra oyunculara “8 haftadır sizleri izliyorum” diyen Torrent’in Demir Grup Sivas maçı sonrası açıklamaları ise büyük bir çelişki olarak yorumlandı. Diğer taraftan Katalan teknik adamın bu açıklamasıyla meslektaşına değil yönetime dokundurduğu iddia edildi.

'KURUMSAL HAFIZAYI SİLDİLER'

Torrent’in kendisine anlatılan Galatasaray ile karşılaştığı tablonun çeliştiğini ima ettiği belirtildi. Ayrıca camiada ise “Florya’da herkesin işine son verildi. Kurumsal hafızayı sildiler” yorumları yapıldı.

FATİH TERİM YANIT VERMEYECEK

Önce Burak Elmas’ın “Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim’edir, o da çıksın konuşsun” açıklaması, ardından da Torrent’in Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarıyla beraber gözler Fatih Terim’e çevrilmişti. Fatih Terim’in polemiğe girmek istemediği ve herhangi bir yanıt vermeyeceği öğrenildi. (Skorer)