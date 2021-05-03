Spor Toto Süper Lig’de 39. hafta mücadelesinde dün akşam Gençlerbirliği’ne konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0’lık skorla devirmeyi başardı. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada 44. dakikada Halil Dervişoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar’da 53’te Emre Akbaba sonucu belirleyen sayıyı kaydetti. Ara transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Brentford’dan kiralanan Halil, Gençlerbirliği’ne attığı golle Cim Bom’daki ilk sayısını üretti.

9. mücadelesinde attı

Teknik direktör Fatih Terim’in tercihi sonrasında Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed kadroda olmasına rağmen Ankara ekibi karşısındaki oyuna ilk 11’de başlayan Halil, kendisine verilen bu şansı attığı golle iyi değerlendirdi. 21 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başladığı mücadelede 77. dakikada yerini Radamel Falcao’ya bıraktı. Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 9. maçında attığı golle sezonun unutulmaz isimleri arasına da girmeyi başardı. Halil, dün akşam kaydettiği sayıyla bu sezon Sarı- Kırmızılı formayla Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu oldu. Yetenekli futbolcu, 21 yaş 145 günle bu ünvanı aldı.