Kiralık kaleciler Okan Kocuk Giresun’da, Batuhan Şen de Menmen’de iyi bir sezon geçirseler de Galatasaray 'ın kaleci transferi konusunda çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer alan isim hiç yabancı değil. Cim Bom 1. Lig ekibi Altınordu’nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar’ı listesine aldı. 1.90'lık eldiven için Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp daha devrede. Bunlardan biri Danimarka'dan Nordsjaelland. Türkiye'den şu ana kadar Konyaspor 'un 450 bin Euro, Başakşehir'in 500 bin Euro teklifle Altınordu'nun kapısını çaldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar ise 750 bin Euro'ya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.









Görüşmeyi Ayhan Akman yaptı

Altınordu’nun Ali Emre için 1.4 milyon Euro istediği, Galatasaray adına görüşmeleri bizzat Ayhan Akman'ın yürüttüğü, gelen haberler arasında. Ayhan Akman, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın altyapısında göreve başlamıştı. Alt ligleri yakından takip eden Ayhan hocanın, dış transferde Florya'ya kazandırmak istediği ilk isim de Ali Emre Yanar oldu. Genç eldivenin, özellikle de Muslera sonrası dönem için düşünüldüğü, transferin gerçekleşmesi halinde tecrübe kazanması adına tekrar kiralanabileceği ifade ediliyor.

Süleyman Hatısaru