Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken bu konuda en hareketli kulüplerin başında G.Saray geliyor. Aslan, Muslera'nın sakatlığı sonrası önceliği kaleci transferine verirken hem yerli hem yabancı file bekçilerin durumu yakından takip ediliyor. Göztepe kalecisi İrfan Can ile ilgilenen Aslan'ın yabancı kaleci meselesine de sıcak baktığı öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre; Arsenal'in 29 yaşındaki kalecisi Bernd Leno ve Napoli'nin 24 yaşındaki kalecisi Alex Meret adaylar arasında.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Aslan'da savunmaya takviyenin de gündemde olduğu Luyindama'nın satılacaklar listesine eklediği gelen haberler arasında. Meksika basınındaki habere gören sarıkırmızılılar Tigres'ten Carlos Salcedo için devreye girdi. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022 Aralık'ta sona eriyor. Bu arada Galatasaray 'a sürpriz bir teklif geldi. İskoç ekibi Rangers, Morutan için İstanbul ekibinin kapısını çalarken görüşmelerin sonucu merak ediliyor.