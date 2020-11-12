Basketbolda sezona sıkıntılı giren Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bakken Bears galibiyetiyle nefes alsa da takımdaki iki önemli ismi kaybetti. Galatasaray'da Alex Hamilton ve Barış Ermiş, Bakken Bears karşılaşmasında sakatlandılar.

Konuya ilişkin açıklama yapan Galatasaray, Alex Hamilton'un 4 hafta kadar Barış Ermiş'in ise 3 hafta kadar sahalardan uzak kalmalarının beklendiğini açıkladı.

Alex Hamilton'un durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Alex Hamilton'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan testlerinde, oyuncumuzun sol vastus medialis kasında ikinci derece yaralanma bulgusu saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci yaklaşık olarak dört hafta olarak öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Barış Ermiş'in durumuna ilişkin ise, "Barış Ermiş'in sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta yapılan test ve muayenelerinde, oyuncumuzun sağ rectus femoris kasında ikinci derece yaralanma bulgusu saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci yaklaşık olarak üç hafta olarak öngörülmektedir" açıklaması yapıldı.