Luyindama, Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecekler.

Gözler yine Kral'da

Aslan'ın Gol Kralı Mbaye Diagne, Rize'den sonra Hatay karşısında da şova hazırlanıyor. Son performansı sonrası taraftarla barışan, morali yükselen Senegalli forvet, hafta içindeki idmanlarda da çok etkiliydi. Florya'ya yakın kaynaklar, Radamel Falcao'nun iyileşip takıma katılması halinde bile Diagne'den formayı geri almasının zor olduğunu belirtiyor. Fatih hocanın da hem berabere biten Kayserispor hem de farklı kazanılan Rize deplasmanlarındaki verileri üzerine Diagne ile bir görüşme yaptığı ve kendisine güven aşılamaya çalıştığı öğrenildi.



