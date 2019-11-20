Galatasaray’da sakatlar kervanına her gün yeni bir isim ekleniyor... Son olarak Kongo Milli Takımı’nın kampından sakat dönen Luyindama’nın da, cuma günkü Başakşehir maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi. Kritik karşılaşmada üçlü savunmayla oynamayı düşünen Fatih hoca, bu gelişme üzerine kararını gözden geçirmek zorunda kaldı. Elinde Marcao, Donk ve Ahmet’ten başka stoperi olmayan Terim, tekrar dörtlü düzene geri dönebilir. Marcao ve Ahmet’in beraber oynayıp önlerinde Nzonzi’nin görev yapması da ihtimaller arasında. Terim, maç gününe kadar tüm seçenekleri deneyerek, en iyi kurguyu oluşturmaya çalışacak.

Metin Karabaş

Sakatlarda son durum...

Falcao İspanya’ya gitti

Aşil tendonundaki problem henüz çözülmeyen Radamel Falcao, İspanya’ya gitti. 33 yaşındaki futbolcu, 1 hafta daha Madrid’de tedavi edilecek.

Emre tempo artırdı

Sezonun ikinci yarısına yetişmeye çalışan Emre Akbaba, dün fizyoterapist eşliğinde koştu. Yıldız futbolcu her geçen gün tempo artırıyor.

Belhanda belirsiz

Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Belhanda, Başakşehir maçına yetişmeyi hedefliyor. Ancak Fatih hocanın, Faslı futbolcuyu 11’de düşünmediği belirtiliyor.

Babel’e yoğun tedavi

Hollanda Milli Takımı’ndan diz sakatlığıyla dönen Babel’in tedavisine başlandı. Sol dizinde sıvı birikimi tespit edilen tecrübeli futbolcunun Başakşehir maçına yetişmesi beklenmiyor.

Andone özel dizlikle...

Bağ yırtığı sebebiyle ilk yarıyı kapatan Andone, özel dizliğiyle salon çalışmalarını sürdürüyor. Rumen golcünün lisansının askıya alınması düşünülüyor.

Tek teselli Muslera

Bel ağrıları nedeniyle Uruguay kampından ayrılan Muslera, Florya’da tedavi edilecek. Tecrübeli kalecinin durumu kritik değil, Başakşehir maçında görev yapabilecek.

Şener geri sayımda

Takımdan ayrı çalışan bir diğer isim olan Şener Özbayraklı, takıma dönmek için geri sayımda. Teknik ekip, Şener’in tedavi sürecini yakından takip ediyor.

..Ve Lemina da sakatlandı

Sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Lemina da günü tedaviyle geçirdi. Sağlı ekibi, Lemina’yı Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyor. Ancak sakatlığın daha uzun sürebileceği belirtiliyor.