Sakatlıkları olan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile son Kovid testi negatif çıkan, ancak karantina süreci yeni biten Halil Dervişoğlu, Antalya’ya götürülmedi. Rize'den ayrılışıyla ilgili 3 maç ceza alan Oğulcan da, bugün kadroda yer almayacak. Cim Bom’da Luyindama ile Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



