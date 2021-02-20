Galatasaray'da Alanyaspor maçında 4 eksik
Aslanda 4 futbolcu bugün oynayamayacak. Sakatlıkları olan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile son Kovid testi negatif çıkan, ancak karantina süreci yeni biten Halil Dervişoğlu, Antalya’ya götürülmedi.
Sakatlıkları olan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile son Kovid testi negatif çıkan, ancak karantina süreci yeni biten Halil Dervişoğlu, Antalya’ya götürülmedi. Rize'den ayrılışıyla ilgili 3 maç ceza alan Oğulcan da, bugün kadroda yer almayacak. Cim Bom’da Luyindama ile Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.