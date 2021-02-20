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Galatasaray'da Alanyaspor maçında 4 eksik

Aslanda 4 futbolcu bugün oynayamayacak. Sakatlıkları olan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile son Kovid testi negatif çıkan, ancak karantina süreci yeni biten Halil Dervişoğlu, Antalya’ya götürülmedi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 00:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Alanyaspor maçında 4 eksik

Sakatlıkları olan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile son Kovid testi negatif çıkan, ancak karantina süreci yeni biten Halil Dervişoğlu, Antalya’ya götürülmedi. Rize'den ayrılışıyla ilgili 3 maç ceza alan Oğulcan da, bugün kadroda yer almayacak. Cim Bom’da Luyindama ile Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 


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