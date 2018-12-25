25 Aralık Salı son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasına Sivasspor galibiyeti ile moralli giren Cim Bom'da gözler transfere çevrildi. Özellikle forvet için girişimler hızlandı. Ayrıca aicon’u yolcu etmeye hazırlanan ve devre arası planlamasında stoper transferi de olan sarı-kırmızılılar aradığı savunmacıyı İtalya’nın Lazio Kulübü’nde buldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Norveçli futbolcu Linnes'ten transfer açıklaması geldi. Ayrıca Demba Ba konusunda yeni gelişmeler var. İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri...

GALATASARAY'A İTALYA'DAN SÜRPRİZ STOPER!

Galatasaray devre arasındaki ilk transferini yine Fatih Terim’in ekibinin iş bitiriciliği sayesinde gerçekleştiriyor.

Tecrübeli teknik adamla çok uzun yıllardır beraber çalışan idari direktör Şükrü Hanedar, İtalya bağlantılarını devreye soktu. Maicon’u yolcu etmeye hazırlanan ve devre arası planlamasında stoper transferi de olan sarı-kırmızılılar aradığı savunmacıyı İtalya’nın Lazio Kulübü’nde buldu. İlk yılını kiralık geçirdikten sonra son iki sezondur Lazio formasını terleten 1997 doğumlu Luiz Felipe Ramos Marchi için çıkarma yapan sarı-kırmızılılar, İtalyanlarla anlaşmaya vardı. Geçen sezonun devre arasında Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya’daki bağlantılarından yararlanan idari direktör Şükrü Hanedar, Laziolu yetkilileri ikna etmeyi başardı.

Değeri 8 milyon €

Sarı-kırmızılılar, Luiz Felipe’yi satın alma opsiyonu da olmak üzere kiralama konusunda Lazio Kulübü yöneticileriyle el sıkışırken, İtalyanlara 750 bin oyuncuya da yarım sezon için 600 bin avro ücret verileceği belirtildi. Lazio’nun 2016 yılında Brezilya’nın Ituano Kulübü’nden 750 bin avroya kadrosuna kattığı Felipe’nin şu an transfer piyasasındaki değeri 8 milyon avro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 31 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 12 resmî maçta görev yaptı. 1,87 boyundaki genç stoper sağ ayağını kullanıyor. Fatih Terim, Ozan Kabak ile çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğü Felipe’nin ayak tekniğini, topu oyuna sokuşunu, kesiciliğini çok beğeniyor.

En büyük kazanç; Ozan

Galatasaray’ın 18’lik yeteneği Ozan Kabak, hocası Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi kullandı. ilk olarak Alanya maçında 5 dakika süre alan Ozan, sonrasında 5’inci haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk 11’e yerleşti. Ligde 13, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta forma giydi ve ilk yarının en büyük kazancı olarak görüldü.

Onyekuru döktürdü

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru sonunda kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Sol çizgide daha etkili olan genç yıldız Sivasspor maçında da istediği ve sevdiği çizgide görev yaparken attığı 2 golün yanı sıra oyundaki devamlılığı ve çalımlarıyla dikkat çekti. Bu sezon 6’ncı golüne ulaşan Nijeryalı, Eren’den sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda. (Türkiye Gazetesi)

LINNES'TEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Martin Linnes, ülkesi Norveç'te sarı kırmızılı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Linnes'in açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon takıma katkı sağladım. Yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul’dan ayrılmayı düşündük. Şu anda her şey yolunda.

Türkiye çok güvenli bir ülke. İstanbul’da çok iyi restoranlar var. İklimi de fantastik. Nisan-Ekim aylarında şortla gezebiliyorsun. Ayrıca havaalanı evimize çok yakın. Oradan Norveç’e doğrudan uçuş yapabiliyoruz.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ FORVET HATTI!

Ligin ilk yarısını Sivas galibiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da sıra transfere geldi. Forvet transferi için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.

Yöneticiler sözleşme bitiş tarihi olan 19 Ocak'tan önce işi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Resmi imzaların çok kısa bir sürede atılması bekleniyor. Eğer transfer resmiyet kazanırsa Alan Carvalho için bonservis ödenmeyecek... Yönetimin alternatif forvet olarak düşündüğü Yevhen Seleznyov ile de anlaşma tamam.

Ukraynalı golcü, Akhisar'dan tapusunu alarak imzayı atacak. Sarı-Kırmızılı yönetim iki forvet transferi için bonservis ödemeyecek. Kaynak: Takvim

GALATASARAY DEMBA BA İÇİN GERİ SAYIMDA

Ara transferde forvet sorununu çözmek isteyen ve iki golcü almayı hedefleyen Galatasaray’da gözler ilk olarak Demba Ba’ya çevrilmiş durumda.

Çin’de Shanghai Shenhua takımında oynayan Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak isteyen Sarı-Kırmzılar Çinli yöneticilerin kararını bekliyor.

Çin’den onay gelirse hemen ikinci golcü için çalışmalara hız verecek olan Cim-Bom, yine Çin’de Guangzhou’da oynayan Alan’i listenin ikinci sırasına aldı. Nice’re forma giyen Balotelli ile Chelsea’li Batshuayi de alternatif diğer isimler. Kaynak: Star

GALATASARAY'DA OPERASYON BAŞLADI! 5 YOLCU...

Galatasaray, 4-2'lik Sivasspor galibiyetiyle tatile moralli girerken takımdaki dev operasyon için de düğmeye basıldı. Gelin Cimbom'a gelecek ve sarı kırmızılı takımdan gidecek isimlere hep birlikte bakalım... Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kadroyu temizleyecek ve yeni transferlere yer açacak. Yönetim de Terim'in raporuna göre hareket edecek.

Sarı kırmızılı takımda ilk hedef forvet. Hedefteki ilk isim de Alan Carvalho. Bu oyuncu bizzat isteniyor. Takımdan gidecek isimlerin en başında ise Mariano geliyor. Bu oyuncunun devre arasında ayrılığı kesin. Sambacı, büyük ihtimalle ülkesine dönecek. Feghouli ve Belhanda için ise son karar Terim'in. Ancak, Fatih hoca bu iki oyuncuyla da yola devam etmek istemiyor. Gelen tekliflere göre en kötü biriyle yollar ayrılacak.

Eren Derdiyok ve Rodrigues için de teklifler değerlendirilecek. Para kazanmak isteyen sarı kırmızılıların Rodrigues'i satmasına da kesin gözüyle bakılıyor. (Hurriyet)







