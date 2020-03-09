Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük’ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.