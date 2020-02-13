Galatasaray’da Adem Büyük durdurulamıyor

Sezona Galatasaray’ın üçüncü forveti olarak başlarken, Falcao ve Andone’nin sakatlığında hücum yükünü üstlenen Adem Büyük’ün yıldızı parlıyor...

32 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 5 golün ardından, Türkiye Kupası’ndaki gol sayısını da 3’e yükseltti. Sarı-Kırmızılı formayla 8. golünü atan tecrübeli oyuncu, şampiyonluk yolundaki en kritik virajlar öncesinde teknik ekibi rahatlattı.

Fatih Terim, Falcao ve Andone tam olarak hazır hale gelmeden, yoluna yine Adem’le devam etmeyi planlıyor.

Adem Büyük: Mayıslar bizimdir!

Maçın yıldızı Adem, “Alanyasporlu futbolcular çok fazla yere yattı. Hakem buna çok müsaade etti. İlk maçın hakemi de buna müsaade etti. Mariano’nun 3 faulü var 2’sine kart gösterdi. Adamlar baştan aşağı faul yaptı, hiç kart göstermedi hakem” dedi.

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, “Mayıslar bizimdir” diyerek mutlu sonu işaret etti.