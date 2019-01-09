Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak eski Galatasaray muhabiri Pınar Argun'u iletişim danışmanı yaptı. Pınar Argun uzun yıllar yayıncı kuruluşta görev yapmıştı. beIN SPORTS'un yayıncı kuruluşu alması ile Argun ile yollar ayrılmıştı.

Başkan Cengiz iletişim ajansı ile anlaştı!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla camia içinde tepki gören Başkan Mustafa Cengiz'in de kişisel iletişimini yönetmek üzere önemli bir iletişim ajansı ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Cengiz, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup ettiği maçın ardından, kulüp kanalına yaptığı açıklamalar arasında "20 yıllık basketbol tarihimizdeki çok önemli anlardan birine tanıklık ettik" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.