Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yaptığı açıklamada takımda 8 pozitif koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için bugün karşılaşmanın oynanacağı Almanya’nın Stuttgart şehrine hareket etmesi planlanan Erkek Basketbol Takımımızın yapılan Covid-19 testlerinde yedi sporcu ve bir personel olmak üzere sekiz pozitif sonuca rastlanmıştır.

Test sonucu pozitif olanların izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmış olup; 31 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşması 14 Mart 2022 tarihine, 3 Şubat Perşembe günü oynanması planlanan Hapoel Holon karşılaşması ise 2 Mart 2022 tarihine ertelenmiştir.