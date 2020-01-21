Süper Lig’de rakiplerine 16 gol fırsatı veren sarı-kırmızılılar, bunların 13’ünü son yarım saat içerisinde yedi.Galatasaray bu sezon yediği gollerin neredeyse tamamına yakınını 60. dakikanın sonrasında kalesinde gördü. Süper Lig’de rakiplerine 16 gol fırsatı veren sarı-kırmızılılar, bunların 13’ünü son yarım saat içerisinde yedi.

Kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 23 Ocak Perşembe günü Çaykur Rizespor ile 1-1’in rövanşını oynayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda, ligde Denizli karşılaşmasında oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular da salonun ardından sahada koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda pas ve baskı oyunları gerçekleştirdi. Galatasaraylılar, pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı. Cim-Bom, bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla kupa hazırlıklarına devam edecek. (Skorer)