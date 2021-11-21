Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda şölen günü... Galatasaray tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, tribünde 52 bin kişiyle Fenerbahçe karşısında takımlarını destekleyecek. Maç öncesi kafile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket etmeden önce de taraftarlar uğurlama organizasyonu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Sarı Kırmızılı yönetim de tam kadro halinde tribündeki yerini alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçeli yöneticiler karşılanacak ve iki kulüp yetkilileri birlikte yemek yiyerek maç saatini bekleyecek.

Koreografi hazırlığı tamam

Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise 2 yıl aradan sonra yaşanacak bu büyük buluşmaya hummalı bir şekilde hazırlandı. Nef Stadı'nda müthiş bir koreografi gerçekleşecek. Taraftar grupları, söz konusu çalışmanın konusunu saklasa da son dönemin gözde dizisi Squid Game'den esinlenmeler olacağı ve Fenerbahçe'ye özel göndermeler yapılacağı belirtiliyor.







