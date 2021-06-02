Son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarı kırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İşte detaylar:

1- Kulüp tüzüğüne göre seçim Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde Avrupa ve Anadolu yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerde oy kullanma işlemi sınıflarda gerçekleşiyordu, bu kez bahçe seçeneği gündemde.

2- Üyeler oylarını kullandıktan sonra Divan Başkanlığı, Tevfik Fikret Salonu'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve Lise'nin bahçesine kurulacak barkovizyonla başkan adayları ve ekipleri sayımı dev ekrandan takip edecek.





3- "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı. 2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Son iki yılda sandık başına gidebilecek üyeler de Galatasaray'ın 39'uncu başkanını belirlemek için söz sahibi olacak.

4- Şu ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan Galatasaray seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu. Mevcut 6 adayın varlığı, oylamanın 1 saat geç başlaması anlamına geliyor.

Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek. (Sabah)



