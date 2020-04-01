Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen futbolcular gitmek değil, kalmak istiyor. Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom’da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kariyerlerini sarı-kırmızılı forma ile devam ettirmeyi amaçlıyor.

Dört oyuncunun da kulüplerine dönmek istemediği ve Galatasaray’da kalma hedefinde oldukları belirtildi. İstanbul’da tekrar kendilerine geldiklerini düşünen ve bu durumun bozulmamasını isteyen oyuncular, sarı-kırmızılı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde, kararlarını verdiklerinin altını çizdiler.

Lemina, Onyekuru, Andone ve Seri kalmak istiyor

Futbolcuların, kulüp profesyonelleriyle yaptıkları sohbetlerde, “Galatasaray’da yeniden hayata döndük. Burada bir düzen kurmak istiyoruz” dedikleri öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in özellikle Lemina ve Onyekuru’nun kalmasını istediği ve bu çerçevede girişimlerini erken başlamasını istediği biliniyordu.

Andone ve Seri’ye de olumlu bakan Terim’in, şartlara göre bu iki futbolcunun da yeniden kiralanmasına sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray’da yaz dönemindeki hataya düşmeden gelecek sezonun planlaması için girişimlerini erken başlatılması kararı verilmişti.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan çalışmaların hayatın normale dönmesiyle yeniden başlayacağı ve bu dört futbolcunun durumunun netleştirilmesinin ilk hedef olacağı dile getirildi.











