Suudi Arabistan'dan çok talibi olan Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile uzun pazarlıklar sonunda 15 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanını açmak adına Mariano'yu da gözden çıkardı. Brezilyalı sağ bekin bonservis bedelini de 5 milyon Euro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, böylece iki oyuncudan toplamda 20 milyon Euro'luk gelir sağlamayı hedefliyor.

Diagne'nin satışıyla transferde artıya geçecek olan Cimbom, gündemdeki isimlerden Sevilla'dan Banega, Rizespor'dan Vedat Muriç ve West Ham'dan Chicharito'nun bonservisleri için pazarlıklara başlayacak.

BAVULLAR TOPLANDI

Al Nasr'a satılan Diagne'nin eşi Teresa, dün sosyal medyada İstanbul'daki evinden bavulları topladığı bir kareyi takipçileriyle paylaşarak 'ayrılık' mesajı verdi.

(Sabah)