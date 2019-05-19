Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu olarak kayıtlara geçerken, 15 futbolcu için de kariyerlerindeki ilk şampiyonluk anlamına geldi.

19 Mayıs 2019, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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