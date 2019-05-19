Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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