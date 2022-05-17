Galatasaray'da 100 milyon TL'lik büyük hamle! Gözler onların üzerindeydi
Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan oyunculardan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, Adana Demirspor maçında veda etti. İkilinin ayrılışıyla 100 milyon TL sarı kırmızılı takımın kasasında kaldı.
Galatasaray 'da sözleşmeleri biten iki yıldız, Adana Demirspor maçında veda etti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel karşılaşmanın ardından tribünlere veda etti.
100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE TASARRUF
Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.
2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ryan Babel ise 2019 yazında yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İki futbolcunun yıllık ücreti bonuslar hariç toplam 6.35 milyon euro'yu buluyordu.
Akşam