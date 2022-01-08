Galatasaray'da 10 eksik var!
Sarı-Kırmızılı ekipte tam 10 oyuncu, Giresunspor karşısında görev yapamayacak. İlk 11'de kritik öneme sahip birçok oyuncu, sakatlık, ceza, Afrika Kupası ve Kovid testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kadroda yer almıyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte tam 10 oyuncu, Giresunspor karşısında görev yapamayacak. İlk 11'de kritik öneme sahip birçok oyuncu, sakatlık, ceza, Afrika Kupası ve Kovid testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kadroda yer almıyor.
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