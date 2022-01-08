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Galatasaray'da 10 eksik var!

Sarı-Kırmızılı ekipte tam 10 oyuncu, Giresunspor karşısında görev yapamayacak. İlk 11'de kritik öneme sahip birçok oyuncu, sakatlık, ceza, Afrika Kupası ve Kovid testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kadroda yer almıyor.

08 Ocak 2022, Cumartesi 08:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 10 eksik var!

Sarı-Kırmızılı ekipte tam 10 oyuncu, Giresunspor karşısında görev yapamayacak. İlk 11'de kritik öneme sahip birçok oyuncu, sakatlık, ceza, Afrika Kupası ve Kovid testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kadroda yer almıyor.


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Oyuncu Neden yok?

Taylan Kovid

Aanholt Kovid

Alpaslan Kovid

Fatih Kovid

Mohamed Afrika Kupası

Feghouli Afrika Kupası

Kerem Cezalı

Marcao Cezalı

Diagne Sakat

Muslera Sakat


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