Transferde ‘ünlü ama pahalı futbolcular’ yerine ‘genç’ isimlere yönelen G.Saray’ın bu politikası çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı...

Sarı kırmızılı kulüpte Alpaslan ve Aytaç ile başlayan transferler, Barış Alper, Van Aanholt, Berkan, Boey, Cicaldau, Nelsson, Morutan ve dün Halil Dervişoğlu ile devam etti. Bu oyunculardan Alpaslan, Aytaç ve Van Aanholt’u bedelsiz alıp, Barış, Van Aanholt, Berkan, Boey, Cicaldau, Nelsson ve Morutan için toplam 23.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli anlaşmalarına imza atan Galatasaray , Halil’i ise 1.5 milyon Euro’ya kiraladı.

TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DA DÜŞTÜ

Yeniler için 25 milyon Euro bonservis ve kira bedeli ödeyecek olan G.Saray, buna karşın oyuncuların ücretlerini düşük tutarak takım bütçesinde ciddi bir düşüş sağladı. Kulüp bu oyunculara 2021-22 sezonunda toplam 4.2 milyon Euro ve 30 milyon TL ödeyecek. Tamamı Euro bazından hesaplanırsa kasadan vergiler hariç 7.2 milyon Euro çıkacak. Önceki gün sözleşmesi feshedilerek Rayo Vallecano’ya gönderilen Radamel Falcao’nun tek başına yıllık brüt maliyeti ise 8 milyon Euro idi. 35 yaşındaki futbolcunun gitmesi takının yaş ortalamasını da 27.1’den 26.8’e düşürdü. (Hürriyet)