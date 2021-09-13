Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Dün Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Perşembe günü İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Yarın devam edecek

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-Kırmızılılar, Lazio maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.