Galatasaray Doğa Sigorta, ING Süper Ligi’nin açılış maçında yenildiği Türk Telekom’dan rövanşı aldı. EuroCup’ta 16’lı tura Monaco zaferiyle başlayan Sarı- Kırmızılılar, ligin ikinci yarısına da moralli girdi. Aslan evinde ağırladığı Ankara ekibini, 22 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 6’ya çıkartırken, toplamda da 12. zaferine uzandı.

Evinde hiç kaybetmeyen Sarı- Kırmızılılar ilk çeyreği 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-16 önde geçti. 2. çeyrekte de pota altında Ege Arar’la etkili olan ev sahibi ekip, devreyi 32-26 üstün kapattı. İkinci yarıda skor farkını 20 sayılara çıkartan (69-49) Galatasaray bu avantajını maçın sonuna kadar koruyarak sahadan galip ayrıldı.