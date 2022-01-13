Galatasaray 'da Fatih Terim'in ardından dün resmen Domenec Torrent dönemi başladı. Kendi yardımcılarının yanı sıra bir de Türk yardımcı isteyen 59 yaşındaki İspanyol teknik adamdan Spezia U-19 takımı başında yer alan Tuğberk Tanrıvermiş'e onay çıkmıştı. Ancak Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi.

İtalyan ekibinin bu ayrılığa onat vermediği ifade edildi. Tanrıvermiş'in sezon sonuna kadar Çizme ekibindeki görevine devam etmesi bekleniyor.





Tuğberk Tanrıvermiş'in kariyeri

Ülkemizde Galatasaray'ın çeşitli yaş grupları dahilinde altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti.

İtalya'da şampiyonluk da yaşayan genç hoca, sezon başında Spezia'nın yolunu tutmuştu. Tanrıvermiş hali hazırda Spezia U19 teknik direktörlüğünü üsteleniyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL





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