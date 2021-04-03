Hatayspor, Süper Lig'in 32.haftasında evinde Galatasaray'ı 3-0 yenerken maçın adamı iki gol atan Mame Diouf oldu. Molde sonrasında kariyerine Manchester United, Hannover ve Stoke City'de devam eden Senegalli golcü Diouf'un adı bir çok kez Galatasaray ile transfer dönemlerinden anılmıştı.

Süper Lig'de bu sezon en golcü oyuncusu Boupendza'nın yokluğunda inisiyatif alan Mame Diouf attığı iki golle Galatasaray'ı zirve yolunda sıkıntıya soktu. Diouf bu sezon Süper Lig'de 13 gol atıp 2009 yılından sonra en golcü sezonuna ulaştı. Mame Diouf bu sezon takım arkadaşlarına 5 tane de asist yaptı

Diouf'un adı özellikle Stoke City'den Badou Ndiaye'nin transferi döneminde çok geçmiş ve Galatasaray önerilmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.