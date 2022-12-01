Son dönemde Galatasaray 'la anılan Luis Fernando Muriel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Kolombiyalı golcü için Cimbom'u dişli rakipler bekliyor. AS gazetesinin haberine göre; Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2023'te sonlandırıyor. Geleceği şimdilik bilinmiyor.





3 İTALYAN DEVİ TAKİPTE

Oyuncuyu Roma, Milan ve Juventus takip ediyor. Bu takımlar arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Calciomercato ve La Gazzetta dello Sport ise, Atalanta'nın sahibi Antonio Percassi, Muriel'i bırakmaya niyetinin olmadığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncunun yüksek finansal beklentileri olduğu ancak Percassi'nin bu taleplere karşılık verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.





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1 GOL, 2 ASİST

Muriel bu sezon Serie A'da 9 maça çıkarken 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Muriel futbola ülkesi Kolombiya'nın Cali takımında başladı. Ardından Avrupa'ya Udinese'ya transfer olarak geldi. Udinese sonrasında ise İtalya'nın Lecce, Sampdoria takımlarında forma terletti. 2017 yılında ise başarılı performansıyla Sevilla'nın yolunu tuttu. Futbolcu 2019 kışında Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'dan kiralık dönmesinin ardından 2019 yazında bir diğer İtalyan ekibi olan Atalanta'ya transfer oldu. Ana mevkisi santrfor olan oyuncu forvet arkası olarak görev yapabilmektedir.

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