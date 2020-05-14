Galatasaray'a transferde kötü haber! Ahmed Musa pahalı geldi

Galatasaraylı yöneticiler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr’dan net 8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'yı transfer etme ihtimalleri olmadığını belirtti.

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Ahmed Musa pahalı geldi

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor. Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi. 

2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.

Sabah

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